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В Каменке-Бугской под Львовом загорелась крыша здания горсовета

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Каменка-Бугская, Воскресенье 20 марта 2022 01:09
В Каменке-Бугской под Львовом загорелась крыша здания горсовета Фото: в Каменке-Бугской загорелась крыша горсовета (facebook.com/kambuzkamr)
Автор: Роман Мирончук

В городе Каменка-Бугская, который находится во Львовской области, загорелась крыша здания городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный горсовет.

"Горит крыша в здании Каменско-Бузского городского совета. Работает ГСЧС!" - говорится в сообщении.

Отметим, что горсовет города Каменка-Бугская находится в центре и имеет два этажа. К нему также пристроена башня, на которой установлены часы с циферблатом.

Диаметр данных часов составляет 1 метр, и раньше они были в неисправном состоянии. Но благодаря спонсорам работу часов восстановили.

Напомним, в Черниговской области из-за обстрелов за сутки возникли 19 пожаров. Спасателям удалось эвакуировать 59 человек, среди которых было 10 детей.

Под обстрелы оккупантов попали 4 объекта инфраструктуры и 14 жилых секторов. Пиротехники выезжали 6 раз, чтобы обезвредить боеприпасы, которые упали, но не разорвались.

Мы также писали о том, что во Львове 18 марта около 6:30 прогремели взрывы на территории в районе Львовского аэропорта, после чего на окраине города произошел пожар.

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