В Каменке-Бугской под Львовом загорелась крыша здания горсовета
В городе Каменка-Бугская, который находится во Львовской области, загорелась крыша здания городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный горсовет.
"Горит крыша в здании Каменско-Бузского городского совета. Работает ГСЧС!" - говорится в сообщении.
Отметим, что горсовет города Каменка-Бугская находится в центре и имеет два этажа. К нему также пристроена башня, на которой установлены часы с циферблатом.
Диаметр данных часов составляет 1 метр, и раньше они были в неисправном состоянии. Но благодаря спонсорам работу часов восстановили.
Напомним, в Черниговской области из-за обстрелов за сутки возникли 19 пожаров. Спасателям удалось эвакуировать 59 человек, среди которых было 10 детей.
Под обстрелы оккупантов попали 4 объекта инфраструктуры и 14 жилых секторов. Пиротехники выезжали 6 раз, чтобы обезвредить боеприпасы, которые упали, но не разорвались.
Мы также писали о том, что во Львове 18 марта около 6:30 прогремели взрывы на территории в районе Львовского аэропорта, после чего на окраине города произошел пожар.
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