У Кам'янці-Бузькій під Львовом загорівся дах будівлі міськради
У місті Кам'янка-Бузька, яке знаходиться у Львівській області, загорівся дах будівлі міської ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву міськраду.
"Горить дах у будівлі Кам'янсько-Бузької міської ради. Працює ДСНС!" - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що міськрада міста Кам'янка-Бузька знаходиться в центрі і має два поверхи. До неї також прибудована вежа, на якій встановлено годинник з циферблатом.
Діаметр даного годинника становить 1 метр, і раніше він був в несправному стані. Але завдяки спонсорам роботу годинника відновили.
Нагадаємо, у Чернігівській області через обстріли за добу виникли 19 пожеж. Рятувальникам вдалося евакуювати 59 осіб, серед яких було 10 дітей.
Під обстріли окупантів потрапили 4 об'єкти інфраструктури та 14 житлових секторів. Піротехніки виїжджали 6 разів, щоб знешкодити боєприпаси, які впали, але не розірвалися.
Ми також писали про те, що у Львові 18 березня близько 6:30 прогриміли вибухи на території в районі Львівського аеропорту, після чого на околиці міста сталася пожежа.
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