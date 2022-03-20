У Кам'янці-Бузькій під Львовом загорівся дах будівлі міськради

У місті Кам'янка-Бузька, яке знаходиться у Львівській області, загорівся дах будівлі міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву міськраду.

"Горить дах у будівлі Кам'янсько-Бузької міської ради. Працює ДСНС!" - йдеться в повідомленні. Зазначимо, що міськрада міста Кам'янка-Бузька знаходиться в центрі і має два поверхи. До неї також прибудована вежа, на якій встановлено годинник з циферблатом. Діаметр даного годинника становить 1 метр, і раніше він був в несправному стані. Але завдяки спонсорам роботу годинника відновили.