Камбин выделил 1,3 млрд гривен на выплаты безработным во время карантина

Кабинет министров выделил дополнительные средства для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Средства выделены для выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 28 октября, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,28 млрд грн на бюджетные программы по выплатам безработным. В частности, для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице выделены средства на сумму почти 1,2 млрд грн. Для выплат по частичной безработице на период карантина - средства на сумму 80 млн грн.

Как отметили в Минэкономики, по программе выплат по частичной безработице с начала правительственного карантина осуществлены выплаты на более 2,5 млрд грн.

По информации Государственной службы занятости, по состоянию на 26 октября количество зарегистрированных безработных составляет 405,3 тыс. граждан.

Напомним, по данным Госстата, во II квартале 2020 года количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составила 1,7 млн человек.

Отметим, что Национальный банк ухудшил прогноз безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 10%.