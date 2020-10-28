Уряд виділив 1,3 млрд гривень на виплати безробітним під час карантину

Кабінет міністрів виділив додаткові коштів для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Кошти виділені для здійснення виплат по безробіттю та по частковому безробіттю на період карантину.

Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 28 жовтня, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Так, із Фонду боротьби з COVID-19 виділено майже 1,28 млрд грн на бюджетні програми щодо виплат по безробіттю. Зокрема, для забезпечення своєчасної виплати по безробіттю виділено кошти на суму майже 1,2 млрд грн. Для виплат по частковому безробіттю на період карантину - кошти на суму 80 млн грн.

Як зазначили у Мінекономіки, за програмою виплат по частковому безробіттю за початку урядового карантину здійснено виплати на понад 2,5 млрд грн.

За інформацією Державної служби зайнятості, станом на 26 жовтня кількість зареєстрованих безробітних складає 405,3 тис. громадян.

Нагадаємо, за даними Держстату, в II кварталі 2020 року кількість безробітного населення у віці 15-70 років склала 1,7 млн осіб.

Зазначимо, що Національний банк погіршив прогноз безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 10%.