Камбэк "МЮ", непобедимая "Бавария" и неудача "Динамо": результаты дня в ЛЧ

Сегодня, 20 октября, завершился третий тур Лиги чемпионов в группах E, F, G и H. Киевское "Динамо" после поражения от "Барселоны" опустилось на последнее место, а Криштиану Роналду помог "Манчестер Юнайтед" совершить камбэк в матче с "Аталантой" Руслана Малиновского.
Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.
Пике, 36
"Бенфика" - "Бавария" 0:4
Сане, 70, 85, Эвертон, 80 (а/г), Левандовски, 82
"Янг Бойз" - "Вильяреал" 1:4
Элиа, 77 - Пино, 6, Ж. Морено, 16, А. Морено, 88, Чуквуэзе, 90+2
"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 3:2
Рэшфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 25, Демирал, 29
"Зальцбург" - "Вольфсбург" 3:1
Адейеми, 3, Окафор, 65, 77 - Нмеча, 15
"Лилль" - "Севилья" 0:0
"Челси" - "Мальме" 4:0
Кристенсен, 9, Жоржиньо, 21 (п), 57 (п), Хаверц, 48
"Зенит" - "Ювентус" 0:1
Кулусевски, 86