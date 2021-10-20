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Камбэк "МЮ", непобедимая "Бавария" и неудача "Динамо": результаты дня в ЛЧ

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 20 октября, завершился третий тур Лиги чемпионов в группах E, F, G и H. Киевское "Динамо" после поражения от "Барселоны" опустилось на последнее место, а Криштиану Роналду помог "Манчестер Юнайтед" совершить камбэк в матче с "Аталантой" Руслана Малиновского.

Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.

Группа E

"Барселона" - "ДИНАМО" 1:0

Пике, 36

"Бенфика" - "Бавария" 0:4

Сане, 70, 85, Эвертон, 80 (а/г), Левандовски, 82

Группа F

"Янг Бойз" - "Вильяреал" 1:4

Элиа, 77 - Пино, 6, Ж. Морено, 16, А. Морено, 88, Чуквуэзе, 90+2

"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 3:2

Рэшфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 25, Демирал, 29

Группа G

"Зальцбург" - "Вольфсбург" 3:1

Адейеми, 3, Окафор, 65, 77 - Нмеча, 15

"Лилль" - "Севилья" 0:0

Группа H

"Челси" - "Мальме" 4:0

Кристенсен, 9, Жоржиньо, 21 (п), 57 (п), Хаверц, 48

"Зенит" - "Ювентус" 0:1

Кулусевски, 86

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