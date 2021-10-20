Камбек "МЮ", непереможна "Баварія" і невдача "Динамо": результати дня в ЛЧ

Сьогодні, 20 жовтня, завершився третій тур Ліги чемпіонів в групах E, F, G і H. київське "Динамо" після поразки від "Барселони" опустилося на останнє місце, а Кріштіану Роналду допоміг "Манчестер Юнайтед" зробити камбек в матчі з "Аталантою" Руслана Малиновського.
Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.
Піке, 36
"Бенфіка" - "Баварія" 0:4
Сане, 70, 85, Евертон, 80( а / г), Левандовскі, 82
"Янг Бойз" - "Вільяреал" 1:4
Еліа, 77-Піно, 6, Ж. Морено, 16, А. Морено, 88, Чуквуезе, 90 + 2
"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 3:2
Рэшфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 25, Демирал, 29
"Зальцбург" - "Вольфсбург" 3:1
Адейемі, 3, Окафор, 65, 77-Нмеча, 15
"Лілль" - "Севілья" 0:0
"Челсі" - "Мальме" 4:0
Крістенсен, 9, Жоржиньо, 21 (п), 57 (п), Хаверц, 48
"Зеніт" - "Ювентус" 0:1
Кулусевски, 86