Російський автогігант почав масові звільнення через збитки

Масові скорочення на тлі падіння попиту

Найбільший російський виробник вантажівок "КАМАЗ" почав скорочувати персонал і переглядати графіки роботи співробітників через зниження попиту і значні фінансові втрати.

За даними російських ЗМІ, у квітні компанія скоротила близько 500 працівників, а в травні - ще близько 1,5 тис. співробітників.

Частина персоналу логістичного центру зіткнулася зі зменшенням заробітної плати приблизно на третину, а з червня для них планується введення чотириденного робочого тижня.

Також повідомляється, що деяких співробітників відправляють у неоплачувані відпустки.

Крім того, у низці підрозділів скорочено тривалість нічних змін, що пов'язано зі спробами знизити витрати на оплату праці.

Фінансові втрати і падіння продажів

За підсумками минулого року чистий збиток КАМАЗа перевищив 43 млрд рублів - вперше з 2019 року. Продажі вантажних автомобілів знизилися на 16% і становили близько 14,5 тис. одиниць.

Загалом ринок вантажного транспорту, за оцінками аналітиків, скоротився майже вдвічі, що посилило тиск на виробників.

Перехід на режим економії

Ще торік, на тлі падіння попиту, КАМАЗ уже переходив на чотириденний робочий тиждень - режим діяв із серпня по листопад.

Навесні компанія знову допустила повернення до скороченого графіка через падіння продажів важких вантажівок майже на 40% на початку року.

Генеральний директор підприємства Сергій Когогін раніше зазначав, що ринок вантажної техніки продовжує знижуватися, а у 2024 році прибуток компанії не очікується.

У цих умовах керівництво планує урізати інвестиційну програму і зосередитися на мінімізації збитків, прагнучи вийти хоча б у нуль.