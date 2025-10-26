Гарріс припустила, що може знову поборотися за пост президента США

Під час інтерв'ю виданню Гарріс відповіла на запитання журналіста, чи може вона стати першою жінкою-президентом США:

"Можливо", - коротко відповіла вона.

Однак колишня віцепрезидентка додала, що поки що не ухвалила остаточного рішення з цього приводу, але наголосила - завершувати політичну кар'єру не планує.

"Я ще не закінчила. Уся моя кар'єра - це служіння. Це в мене в крові", - сказала Гарріс.

Вона також відкинула дані поточних опитувань, які свідчать, що американці віддають перевагу іншим потенційним кандидатам від демократів, зокрема, акторові Дуейну "Скелі" Джонсону.

"Якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася вперше. Ні вдруге. І точно не сиділа б зараз тут", - зазначила політикиня.

У розмові з журналістом Гарріс також заявила, що її попередження щодо Трампа справдилися. Вона назвала його "тираном" і звинуватила в політичному тиску на Міністерство юстиції.

"Він говорив, що використовує Міністерство юстиції як зброю - і саме це він зробив", - підкреслила вона.

Як приклад колишня віцепрезидентка навела нещодавнє відсторонення шоу коміка Джиммі Кіммела телеканалом ABC після його висловлювань щодо політичних поглядів людини, обвинуваченої у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка.

Згодом Disney, якій належить телеканал, пояснила це рішення бажанням "уникнути подальшого загострення ситуації", а після переговорів погодила повернення шоу в ефір.

Як відомо, Камала Гарріс зазнала поразки від Дональда Трампа на виборах 2024 року. Частина демократів критикувала її кампанію за недостатню увагу до економічної політики.