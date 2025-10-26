Гарріс припустила, що може знову поборотися за пост президента США
Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що може знову взяти участь у президентських виборах 2028 року. При цьому вона розкритикувала нинішнього американського лідера Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Під час інтерв'ю виданню Гарріс відповіла на запитання журналіста, чи може вона стати першою жінкою-президентом США:
"Можливо", - коротко відповіла вона.
Однак колишня віцепрезидентка додала, що поки що не ухвалила остаточного рішення з цього приводу, але наголосила - завершувати політичну кар'єру не планує.
"Я ще не закінчила. Уся моя кар'єра - це служіння. Це в мене в крові", - сказала Гарріс.
Вона також відкинула дані поточних опитувань, які свідчать, що американці віддають перевагу іншим потенційним кандидатам від демократів, зокрема, акторові Дуейну "Скелі" Джонсону.
"Якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася вперше. Ні вдруге. І точно не сиділа б зараз тут", - зазначила політикиня.
У розмові з журналістом Гарріс також заявила, що її попередження щодо Трампа справдилися. Вона назвала його "тираном" і звинуватила в політичному тиску на Міністерство юстиції.
"Він говорив, що використовує Міністерство юстиції як зброю - і саме це він зробив", - підкреслила вона.
Як приклад колишня віцепрезидентка навела нещодавнє відсторонення шоу коміка Джиммі Кіммела телеканалом ABC після його висловлювань щодо політичних поглядів людини, обвинуваченої у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка.
Згодом Disney, якій належить телеканал, пояснила це рішення бажанням "уникнути подальшого загострення ситуації", а після переговорів погодила повернення шоу в ефір.
Як відомо, Камала Гарріс зазнала поразки від Дональда Трампа на виборах 2024 року. Частина демократів критикувала її кампанію за недостатню увагу до економічної політики.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп скасував охорону Секретної служби для колишнього віцепрезидента Камали Гарріс.
Раніше ми писали, що Камала Гарріс оголосила про політичну паузу в серпні цього року і додала, що "не хоче повертатися в зламану систему".