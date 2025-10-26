Харрис допустила, что может снова побороться за пост президента США
Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что может снова принять участие в президентских выборах 2028 года. При этом она раскритиковала нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Во время интервью изданию Харрис ответила на вопрос журналиста, может ли она стать первой женщиной-президентом США:
"Возможно", - коротко ответила она.
Однако бывшая вице-президент добавила, что пока не приняла окончательного решения по этому поводу, но подчеркнула - завершать политическую карьеру не планирует.
"Я еще не закончила. Вся моя карьера - это служение. Это у меня в крови", - сказала Харрис.
Она также отвергла данные текущих опросов, которые свидетельствуют, что американцы отдают предпочтение другим потенциальным кандидатам от демократов, в частности, актеру Дуэйну "Скале" Джонсону.
"Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась впервые. Ни во второй раз. И точно не сидела бы сейчас здесь", - отметила политик.
В разговоре с журналистом Харрис также заявила, что ее предупреждения относительно Трампа оправдались. Она назвала его "тираном" и обвинила в политическом давлении на Министерство юстиции.
"Он говорил, что использует Министерство юстиции как оружие - и именно это он сделал", - подчеркнула она.
В качестве примера бывшая вице-президент привела недавнее отстранение шоу комика Джимми Киммела телеканалом ABC после его высказываний о политических взглядах человека, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.
Впоследствии Disney, которой принадлежит телеканал, объяснила это решение желанием "избежать дальнейшего обострения ситуации", а после переговоров согласовала возвращение шоу в эфир.
Как известно, Камала Харрис потерпела поражение от Дональда Трампа на выборах 2024 года. Часть демократов критиковала ее кампанию за недостаточное внимание к экономической политике.
Напомним, недавно Дональд Трамп отменил охрану Секретной службы для бывшего вице-президента Камалы Харрис.
Ранее мы писали, что Камала Харрис объявила о политической паузе в августе этого года и добавила, что "не хочет возвращаться во сломанную систему".