Харрис допустила, что может снова побороться за пост президента США

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что может снова принять участие в президентских выборах 2028 года. При этом она раскритиковала нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Во время интервью изданию Харрис ответила на вопрос журналиста, может ли она стать первой женщиной-президентом США:

"Возможно", - коротко ответила она.

Однако бывшая вице-президент добавила, что пока не приняла окончательного решения по этому поводу, но подчеркнула - завершать политическую карьеру не планирует.

"Я еще не закончила. Вся моя карьера - это служение. Это у меня в крови", - сказала Харрис.

Она также отвергла данные текущих опросов, которые свидетельствуют, что американцы отдают предпочтение другим потенциальным кандидатам от демократов, в частности, актеру Дуэйну "Скале" Джонсону.

"Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась впервые. Ни во второй раз. И точно не сидела бы сейчас здесь", - отметила политик.

В разговоре с журналистом Харрис также заявила, что ее предупреждения относительно Трампа оправдались. Она назвала его "тираном" и обвинила в политическом давлении на Министерство юстиции.

"Он говорил, что использует Министерство юстиции как оружие - и именно это он сделал", - подчеркнула она.

В качестве примера бывшая вице-президент привела недавнее отстранение шоу комика Джимми Киммела телеканалом ABC после его высказываний о политических взглядах человека, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Впоследствии Disney, которой принадлежит телеканал, объяснила это решение желанием "избежать дальнейшего обострения ситуации", а после переговоров согласовала возвращение шоу в эфир.

Как известно, Камала Харрис потерпела поражение от Дональда Трампа на выборах 2024 года. Часть демократов критиковала ее кампанию за недостаточное внимание к экономической политике.