У Кам'янському пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів

"У Кам'янському на Дніпропетровщині чутно серію вибухів", - йдеться у повідомленні з посиланням на кореспондентів.

Після 23:00 Повітряні Сили повідомили про загрозу безпілотників на півночі та в центрі Дніпропетровщини - курсом на Дніпро та Кам'янське.

Також повідомлялось про дрони на півночі Донеччини - курсом на Краматорськ.

Зазначимо, станом на 23:46 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

Фото: загроза дронів на півночі та сході України (t.me/alarmua)