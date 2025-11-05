RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Каменском прозвучала серия взрывов на фоне атаки дронов

Фото: Воздушные силы уведомили об угрозе дронов в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Каменском Днепропетровской области прогремели взрывы после 23:00 после извещений об угрозе дронов от Воздушных Сил, о чем сообщили СМИ и Telegram-паблики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне в Telegram.

"В Каменском Днепропетровской области слышно серию взрывов", - говорится в сообщении со ссылкой на корреспондентов.

После 23:00 Воздушные Силы сообщили об угрозе беспилотников на севере и в центре Днепропетровской области - курсом на Днепр и Каменское.

Также сообщалось о дронах на севере Донецкой области - курсом на Краматорск.

Отметим, по состоянию на 23:46 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

Фото: угроза дронов на севере и востоке Украины (t.me/alarmua)

 

Вечером 5 ноября россияне запустили дроны на Украину

Напомним, российские войска вечером 5 ноября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть угроза ударов.

По состоянию на 23:07 воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Полтавской, Харьковской областях.

Перед этим, чуть раньше, по состоянию на 22:57 тревогу объявили также в Черниговской, Сумской и Запорожской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВзрывВойна в УкраинеДрони