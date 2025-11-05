В Каменском прозвучала серия взрывов на фоне атаки дронов

"В Каменском Днепропетровской области слышно серию взрывов", - говорится в сообщении со ссылкой на корреспондентов.

После 23:00 Воздушные Силы сообщили об угрозе беспилотников на севере и в центре Днепропетровской области - курсом на Днепр и Каменское.

Также сообщалось о дронах на севере Донецкой области - курсом на Краматорск.

Отметим, по состоянию на 23:46 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

Фото: угроза дронов на севере и востоке Украины (t.me/alarmua)