Кам'янець-Подільський район залишився частково без світла через удар по енергетиці

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. На понеділок, 26 жовтня, "Укренерго" знову запровадило графіки відключень у низці регіонів. З 06:00 до 23:59 діятимуть обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Напередодні, 25 жовтня, через аварію в мережі без світла залишилася частина Києва: знеструмлення зачепило три райони столиці.