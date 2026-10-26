Каменец-Подольский район остался частично без света из-за удара по энергетике

Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. На понедельник, 26 октября, "Укрэнерго" снова ввело графики отключений в ряде регионов. С 06:00 до 23:59 действуют ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех потребителей объемом от одной до двух очередей.

Накануне, 25 октября, из-за аварии в сети без света осталась часть Киева: обесточивание задело три района столицы.