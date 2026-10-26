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Каменец-Подольский район остался частично без света из-за удара по энергетике

02:34 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: после атаки РФ в Каменец-Подольском районе аварийно отключили свет (Getty Images)

В ночь на 26 октября российская атака повредила объект энергетики в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Там ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Когда вернут свет, в ОВА не уточнили.

Кроме того, в результате атаки выбило окна в двух жилых домах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. На понедельник, 26 октября, "Укрэнерго" снова ввело графики отключений в ряде регионов. С 06:00 до 23:59 действуют ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех потребителей объемом от одной до двух очередей.

Накануне, 25 октября, из-за аварии в сети без света осталась часть Киева: обесточивание задело три района столицы.

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