Графіки відключень світла діятимуть і 26 жовтня: які обмеження застосують
У понеділок, 26 жовтня, у низці українських регіонів вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Завтра передбачені такі заходи:
- з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;
- з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.
В "Укренерго" нагадують, що в енергосистемі ситуація може змінюватися через російські обстріли.
Саме тому споживачам радять стежити за актуальними графіками та повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
На цьому тлі українців закликали ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло з'являється за графіком.
Нагадаємо, 25 жовтня частина Києва залишилась без світла через аварію.
Також раніше ми розповідали, що в Кремлі зробили нову заяву про енергетичне перемир'я з Україною.