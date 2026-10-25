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Графіки відключень світла діятимуть і 26 жовтня: які обмеження застосують

19:43 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Графіки відключень світла діятимуть і 26 жовтня: які обмеження застосують Фото: Графіки застосують знову (Getty Images)
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У понеділок, 26 жовтня, у низці українських регіонів вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Завтра передбачені такі заходи:

  • з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;
  • з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

В "Укренерго" нагадують, що в енергосистемі ситуація може змінюватися через російські обстріли.

Саме тому споживачам радять стежити за актуальними графіками та повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

На цьому тлі українців закликали ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, 25 жовтня частина Києва залишилась без світла через аварію.

Також раніше ми розповідали, що в Кремлі зробили нову заяву про енергетичне перемир'я з Україною.

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