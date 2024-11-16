У Калузькій області заявили про атаку дронів і вибух у місті, де розташована нафтобаза

У місті Людиново Калузької області (РФ) сьогодні вранці 16 листопада пролунав вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті розташована нафтобаза "Калуганефтепродукт", яка раніше вже зазнавала дронових ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Калузької області Владислава Шапши.
Російський чиновник розповів, що вибух був на околиці міста Людиново. Він також стверджує, що "серйозних пошкоджень інфраструктури немає", й жертв також немає.
За словами калузького губернатора, нібито в результаті вибуху БПЛА "було пошкоджено склопакети в кількох житлових будинках" та кілька автівок.
"На місці працює оперативна група", - додав представник влади регіону.
Російський чиновник нічого не вказав щодо можливої цілі повітряного удару із застосуванням БПЛА, та не згадував у повідомленні щодо місцевої нафтобази у Людинове.
Разом з тим нагадаємо, що цей об'єкт вже щонайменше двічі зазнавав дронових атак навесні цього року.
Так, раніше повідомлялося, що у ніч проти 28 квітня безпілотники атакували нафтобазу "Калуганафтопродукт" у м. Людиново Калузької області. Російські медіа тоді писали, що, зокрема, стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 куб. м.
Між тим губернатор Калузькій області тоді розповідав, що нібито біля нафтобази у місті Людинове впали 3 безпілотники, й "руйнувань не було".
Також нагадаємо, у ніч проти 12 травня знову була атакована нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове. Як розповіли джерела РБК-Україна, за цією операцією стояло Головне управління розвідки МОУ, і що військові цілі були уражені.
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