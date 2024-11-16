У Калузькій області заявили про атаку дронів і вибух у місті, де розташована нафтобаза

Російський чиновник розповів, що вибух був на околиці міста Людиново. Він також стверджує, що "серйозних пошкоджень інфраструктури немає", й жертв також немає.

За словами калузького губернатора, нібито в результаті вибуху БПЛА "було пошкоджено склопакети в кількох житлових будинках" та кілька автівок.

"На місці працює оперативна група", - додав представник влади регіону.

Російський чиновник нічого не вказав щодо можливої цілі повітряного удару із застосуванням БПЛА, та не згадував у повідомленні щодо місцевої нафтобази у Людинове.

Разом з тим нагадаємо, що цей об'єкт вже щонайменше двічі зазнавав дронових атак навесні цього року.

Удари по нафтобазі "Калуганафтопродукт" у м. Людиново

Так, раніше повідомлялося, що у ніч проти 28 квітня безпілотники атакували нафтобазу "Калуганафтопродукт" у м. Людиново Калузької області. Російські медіа тоді писали, що, зокрема, стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 куб. м.

Між тим губернатор Калузькій області тоді розповідав, що нібито біля нафтобази у місті Людинове впали 3 безпілотники, й "руйнувань не було".

Також нагадаємо, у ніч проти 12 травня знову була атакована нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове. Як розповіли джерела РБК-Україна, за цією операцією стояло Головне управління розвідки МОУ, і що військові цілі були уражені.