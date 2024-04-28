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У Шойгу знову заявили про "відбиту" атаку. У Калузькій області дрони були біля нафтобази

Калуга, Неділя 28 квітня 2024 08:51
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У Шойгу знову заявили про "відбиту" атаку. У Калузькій області дрони були біля нафтобази Ілюстративне фото: у Калузькій області РФ дрони впали біля нафтобази (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Міноборони Росії заявило, що нібито відбило атаку дронів в ніч на 27 квітня. При цьому у Калузькій області стверджують, що безпілотники впали біля нафтобази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram та губернатора Калузької області Владислава Шапшу у Telegram.

Російське Міністерство оборони, яке очолює Сергій Шойгу, заявило, що нібито вночі "збили" і "перехопили" 17 дронів. За словами росіяни, у Брянській області було знищено дев'ять безпілотників, у Курській - три, Калузькій - три, Бєлгородській - два.

Губернатор Калузькій області також заявив, що нібито регіон намагалися атакували дрони. Він стверджує, що нібито біля нафтобази у місті Людинове впали три безпілотники.

"Постраждалих та руйнувань немає. Проводяться перевірочні заходи", - написав російський чиновник.

Вибухи у Росії 27 квітня

Нагадаємо, минулої ночі у Краснодарському краї РФ лунали вибухи. У мережі повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі.

Джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ атакувала два НПЗ на Кубані - Ільський та Слов’янський. Раніше вони вже були атаковані українськими військовими.

Також СБУ разом з Силами оборони атакувала дронами військовий аеродром "Кущевск" у Краснодарському краї. Там розміщували літаки, РЛС та РЕБ росіян.

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Російська Федерація НПЗ Атака дронів
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