У Шойгу знову заявили про "відбиту" атаку. У Калузькій області дрони були біля нафтобази
Міноборони Росії заявило, що нібито відбило атаку дронів в ніч на 27 квітня. При цьому у Калузькій області стверджують, що безпілотники впали біля нафтобази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram та губернатора Калузької області Владислава Шапшу у Telegram.
Російське Міністерство оборони, яке очолює Сергій Шойгу, заявило, що нібито вночі "збили" і "перехопили" 17 дронів. За словами росіяни, у Брянській області було знищено дев'ять безпілотників, у Курській - три, Калузькій - три, Бєлгородській - два.
Губернатор Калузькій області також заявив, що нібито регіон намагалися атакували дрони. Він стверджує, що нібито біля нафтобази у місті Людинове впали три безпілотники.
"Постраждалих та руйнувань немає. Проводяться перевірочні заходи", - написав російський чиновник.
Вибухи у Росії 27 квітня
Нагадаємо, минулої ночі у Краснодарському краї РФ лунали вибухи. У мережі повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі.
Джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ атакувала два НПЗ на Кубані - Ільський та Слов’янський. Раніше вони вже були атаковані українськими військовими.
Також СБУ разом з Силами оборони атакувала дронами військовий аеродром "Кущевск" у Краснодарському краї. Там розміщували літаки, РЛС та РЕБ росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.