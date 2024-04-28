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Дрон атакував нафтобазу в Калузької області, пролунав потужний вибух

Росія, Неділя 28 квітня 2024 12:55
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Дрон атакував нафтобазу в Калузької області, пролунав потужний вибух Фото: російська нафтобаза "Калуганафтопродукт" (t.me/bazabazon)
Автор: Наталія Гурковська

На російській нафтобазі у Калузької області стався вибух після падіння дрону. Атака БПЛА на об'єкт відбулася у ніч проти 28 квітня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Так, безпілотники атакували нафтобазу "Калуганафтопродукт" у Людиново.

"Внаслідок падіння двох БПЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 куб. м. Через півгодини на території нафтобази впав третій безпілотник", - пише Telegram-канал.

Зазначається, що глава Калузької області РФ повідомляв про нібито падіння трьох БПЛА на нафтобазу. За словами губернатора Владислава Шапші, постраждалих та руйнувань нібито також не було.

Атака дронів у Росії

Атаки дронів у Росії відбуваються майже щодня. Так, ще вранці Міноборони РФ повідомляло про нібито "знищення" аж 17 безпілотників.

Як запевняють окупанти, 9 з них були нібито збиті над Брянською областю, по три - над Курською та Калузькою і два - над Бєлгородською. При цьому Шойгу заявили, що дрони впали не на територію нафтобази, а поруч.

Крім того, повідомлялося і про масштабну пожежу поблизу заводу "КамАЗ" в Набережних Човнах в Татарстані (РФ).

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