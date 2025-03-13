У Калузькій області через удар дронів горіло підприємство, пошкоджена вежа зв'язку

Російський чиновник вранці відзвітував про "відбиття" дронової атаки на регіон та розповів про начебто ліквідацію 25 БПЛА цієї ночі.

За його словами, безпілотники "було перехоплено та знищено на території Дзержинського, Хвастовичського, Кіровського, Думіничського, Міщівського та Ульянівського районів".

Разом з тим, розповідає російський чиновник, внаслідок "падіння одного з БПЛА виникло займання технічної будівлі промислового підприємства у Дзержинському районі".

"Займання було оперативно ліквідовано. Один із співробітників нічної зміни підприємства отримав поранення легкого ступеня важкості", - каже він.

Крім того, через "падіння БПЛА" було пошкоджено вежу зв'язку та лінію електропостачання у Хвастовичському районі, додає губернатор.

Атака дронів у ніч проти 13 березня у Росії

Як повідомлялося раніше, ввечері 12 березня у РФ одразу у кількох регіонах скаржилися на повітряну атаку із застосуванням безпілотників. Повідомлялося, що у Калузі, Саратові та Волгограді фіксувалися атаки БПЛА. Крім того, в аеропортах цих міст запроваджували "тимчасові обмеження".

Вже під ранок губернатор Ростовської області розповів, що через удар дронів сталася "ландшафтна пожежа на місці падіння БПЛА у х. Калінінському Шолохівському районі". За словами чиновника, через "горіння сухої трави в полі промоб'єкт, що розташований поруч, не постраждав".

Додамо також, що цієї ночі у Воронезькій області також заявили про пожежу на об'єкті інфраструктури через атаку дронів.

Крім того, у Міноборони РФ вранці відзвітували про начебто "перехоплення та знищення" цієї ночі 77 "українських безпілотних літальних апаратів" у шести регіонах. Зокрема, за версією оборонного відомства країни-агресора, були ліквідовані: 30 дронів у Брянській області, 25 безпілотників у Калузькі області, 6 БПЛА у Курській області, 6 дронів у Воронезькій області, 5 БПЛА у Ростовській області та 5 БПЛА у Бєлгородській області.