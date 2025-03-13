В Калужской области из-за удара дронов горело предприятие, повреждена башня связи

Российский чиновник утром отчитался об "отражении" дроновой атаки на регион и рассказал о якобы ликвидации 25 БПЛА этой ночью.

По его словам, беспилотники "были перехвачены и уничтожены на территории Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещовского и Ульяновского районов".

Вместе с тем, рассказывает российский чиновник, в результате "падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе".

"Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранения легкой степени тяжести", - говорит он.

Кроме того, из-за "падения БПЛА" были повреждены башня связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе, добавляет губернатор.

Атака дронов в ночь на 13 марта в России

Как сообщалось ранее, вечером 12 марта в РФ сразу в нескольких регионах жаловались на воздушную атаку с применением беспилотников. Сообщалось, что в Калуге, Саратове и Волгограде фиксировались атаки БПЛА. Кроме того, в аэропортах этих городов вводили "временные ограничения".

Уже под утро губернатор Ростовской области рассказал, что из-за удара дронов произошел "ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском Шолоховского района". По словам чиновника, из-за "горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал".

Добавим также, что этой ночью в Воронежской области также заявили о пожаре на объекте инфраструктуры из-за атаки дронов.

Кроме того, в Минобороны РФ утром отчитались о якобы "перехвате и уничтожении" этой ночью 77 "украинских беспилотных летательных аппаратов" в шести регионах. В частности, по версии оборонного ведомства страны-агрессора, были ликвидированы: 30 дронов в Брянской области, 25 беспилотников в Калужской области, 6 БПЛА в Курской области, 6 дронов в Воронежской области, 5 БПЛА в Ростовской области и 5 БПЛА в Белгородской области.