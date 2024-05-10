У Калузькій області безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа

Атаки на НПЗ Росії

Нагадаємо, раніше цієї ночі повідомлялося про роботу ППО в Московській області по безпілотнику, що летів убік російської столиці.

9 травня дрони атакували нафтопереробний завод "Салаватнафтооргсинтез" у Башкирії. Атаку організувала СБУ.

Унаслідок масштабних атак на НПЗ, у Росії закінчився запас бензину.

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