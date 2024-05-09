ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони атакували нафтопереробний завод у Росії (відео)

Росія, Четвер 09 травня 2024 12:20
UA EN RU
Дрони атакували нафтопереробний завод у Росії (відео) Фото: завод "Салаватнафтооргсинтез" у Росії (wikimedia_org)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії відбулася нова атака дронів на один із нафтопереробних заводів. Він знаходиться в Башкірії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Baza, Astra и Mash.

"Беспілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнафтооргсинтез" у Башкірії", - йдеться в повідомленні Baza.

За даними Telegram-каналу, на території заводу почалася пожежа. При цьому начебто постраждалих немає.

Як зазначають у Telegram-каналі Mash, спочатку був характерний звук, після пролунав вибух. Попередньо пошкоджено одну з установок на території підприємства.

При цьому місцева влада, як передає Telegram-канал Astra, вже встигла відзвітувати, що незважаючи на НП, підприємство нібито продовжує працювати в штатному режимі.

Зазначимо, що завод належить "Газпрому".

Атаки на НПЗ у Росії

Дрони останнім часом досить часто атакують нафтобази та нафтопереробні заводи в Росії. Наприкінці квітня повідомлялося, що хвиля ударів безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії призвела до того, що закінчився запас бензину.

У якийсь момент атаки настільки почастішали, що за даними Financial Times, США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Причиною тому називалося можливе зростання нафтових цін.

Зазначимо, буквально 7 травня була атакована нафтобаза окупантів у тимчасово захопленому Луганську. Наразі там, зокрема, спостерігаються серйозні проблеми з паливом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Дрони
NEWS
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші