В Калужской области беспилотники атаковали НПЗ, возник пожар

В Калужской области беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате прилотов возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По данным пабликов, в Дзержинском районе недалеко от станции Полотняный завод около часа ночи раздались несколько мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.
Очевидцы рассказали, что перед этим были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы.
Напомним, ранее этой ночью сообщалось о работе ПВО в Московской области по беспилотнику, летевшему в сторону российской столицы.
9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкирии. Атаку организовала СБУ.
В результате масштабных атак на НПЗ, в России закончился запас бензина.
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