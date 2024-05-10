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В Калужской области беспилотники атаковали НПЗ, возник пожар

Фото: на месте падения дронов возник пожар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Калужской области беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате прилотов возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным пабликов, в Дзержинском районе недалеко от станции Полотняный завод около часа ночи раздались несколько мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Очевидцы рассказали, что перед этим были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы.

Атаки на НПЗ России

Напомним, ранее этой ночью сообщалось о работе ПВО в Московской области по беспилотнику, летевшему в сторону российской столицы.

9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкирии. Атаку организовала СБУ.

В результате масштабных атак на НПЗ, в России закончился запас бензина.

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НПЗ