У Росії заявляють, що днями дрони атакували нафтобазу "Роснафти" у Калузі

У п'ятницю, 22 листопада, безпілотники атакували нафтобазу "Роснафти" у Калузі. Кількість БпЛА становила шість одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російський Telegram ASTRA.

"За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, атака українських безпілотників 22 листопада припала на нафтобазу "Роснафти" у Калузі", - йдеться у повідомленні. Внаслідок атаки, на територію об'єкта впали і вибухнули шість дронів. Як наслідок, було пошкоджено кілька порожніх нафтових резервуарів. Однак паливо нібито не було пошкоджено. Жертв і постраждалих, як стверджується, теж немає. .