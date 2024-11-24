У Росії заявляють, що днями дрони атакували нафтобазу "Роснафти" у Калузі
У п'ятницю, 22 листопада, безпілотники атакували нафтобазу "Роснафти" у Калузі. Кількість БпЛА становила шість одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російський Telegram ASTRA.
"За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, атака українських безпілотників 22 листопада припала на нафтобазу "Роснафти" у Калузі", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки, на територію об'єкта впали і вибухнули шість дронів. Як наслідок, було пошкоджено кілька порожніх нафтових резервуарів. Однак паливо нібито не було пошкоджено.
Жертв і постраждалих, як стверджується, теж немає.
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Нагадаємо, що цієї ночі в Росії скаржилися на удари ракетами та дронами. Зокрема, вибухи на тлі повітряної тривоги прогриміли в Курській і Липецькій областях.
Після того, що сталося, губернатор Курської області відзвітував, що засоби ППО в регіоні нібито збили дві ракети і 27 безпілотників. Про наслідки атаки він нічого не заявив. Хоча в мережі публікували кадри, на яких було чутно потужний вибух.
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