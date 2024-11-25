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В Калуге и Курске прогремели взрывы, дроны поразили нефтебазу

Понедельник 25 ноября 2024 02:10
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В Калуге и Курске прогремели взрывы, дроны поразили нефтебазу Иллюстративное фото: в Калуге произошел пожар на нефтяном объекте из-за дронового удара (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Курской и Калужской областях (Российская Федерация) в ночь на 25 ноября работали системы ПВО из-за воздушных атак. В городах Калуга и Курск раздались взрывы, и после ударов дронами загорелась нефтебаза "Калуганефтепродукт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы губернаторов Калужской и Курской областей Владислав Шапши и Алексея Смирнова, и местные паблики.

Взрывы в районе Калуги раздались уже после полуночи. Это произошло на фоне сообщений о дроновой атаке.

Также в сети появилась информация о "прилете" по калужской нефтебазе "Калуганефтепродукт". На этом объекте якобы загорелся резервуар, а перед этим были слышны взрывы.

Кроме того, в сети показали соответствующие кадры.

По словам калужского губернатора, этой ночью на окраине Калуги силами противовоздушной обороны "было уничтожено 3 БПЛА".

Также российский чиновник утверждает, что на месте "падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание".

Губернатор добавил, что предварительно обошлось без пострадавших, и "на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа".

Обновлено: мог быть атакован завод "Тайфун"

Также в сети сообщили, что кроме поражения нефтебазы в Калуге был атакован и приборостроительный завод "Тайфун", который связан с военно-промышленным комплексом РФ.

Согласно открытым данным, на этом предприятии (входит в Концерн "Моринформсистема-Агат") занимаются разработкой сложных радиотехнических систем и береговых комплектов, в частости для нужд ВМФ РФ.

Одним из основных изделий на заводе "Тайфун" ранее был береговой ракетный комплекс "Бал-Э", на предприятии выпускают мобильный береговой комплекс радиоразведки "Монолит-Б" и корабельную трехкоординатную РЛС "Позитив-М" (предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей).

Калужский завод "Тайфун" - под санкциями стран условного Запада, в том числе Украины.

Также этой ночью взрывы прогремели и в районе города Курск. Местные паблики и Telegram-каналы писали, что взрывы были достаточно сильными.

Губернатор Курской области заявлял сначала о ракетной опасности для региона, и объявил о работе ПВО. Позже российский чиновник заявил, что опасность из-за ракетных атак была отменена.

Новость дополняется...

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