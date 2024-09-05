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Калмикову призначили міністром у справах ветеранів

Фото: Наталія Калмикова (Facebook-сторінка Калмикової)
Автор: Іван Носальський

Наталія Калмикова стала міністром у справах ветеранів України. Відповідну ініціативу підтримала Верховна Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Як зазначив Железняк, за призначення Калмикової проголосували 256 парламентарів.

Фото: результати голосування (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про Калмикову

Наталія Калмикова народилася 4 лютого 1982 року у Вінниці.

Вона навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv, а також завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті в американському місті Буффало.

  • 2005 року стала лікарем-інтерном Міської лікарні швидкої медичної допомоги у Вінниці.
  • З 2007 по 2017 рр. - працювала консультантом у фірмах "Алкон Фармасьютікалс Лтд" та ПП "Дельта Медікел".
  • З 2018 по 2021 рр. - менеджер Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Повернися живим".
  • У 2021 році працювала радником з ґендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.
  • 2022 по 2023 рр. - виконавчий директор Українського ветеранського фонду.
  • 27 вересня 2023 року - була призначена заступницею міністра оборони України із соціального розвитку.

Нагадаємо, цього тижня в Україні звільнили велику кількість міністрів.

За словами президента України Володимира Зеленського, це пояснюється необхідністю посилити деякі напрямки в уряді, оскільки осінь буде дуже важливою.

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