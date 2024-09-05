Калмикову призначили міністром у справах ветеранів

Нагадаємо, цього тижня в Україні звільнили велику кількість міністрів.

За словами президента України Володимира Зеленського, це пояснюється необхідністю посилити деякі напрямки в уряді, оскільки осінь буде дуже важливою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.