Калмикову призначили міністром у справах ветеранів

Наталія Калмикова стала міністром у справах ветеранів України. Відповідну ініціативу підтримала Верховна Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.
Як зазначив Железняк, за призначення Калмикової проголосували 256 парламентарів.
Наталія Калмикова народилася 4 лютого 1982 року у Вінниці.
Вона навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv, а також завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті в американському місті Буффало.
Нагадаємо, цього тижня в Україні звільнили велику кількість міністрів.
За словами президента України Володимира Зеленського, це пояснюється необхідністю посилити деякі напрямки в уряді, оскільки осінь буде дуже важливою.
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