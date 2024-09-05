Калмыкову назначили министром по делам ветеранов

Наталья Калмыкова стала министром по делам ветеранов Украины. Соответствующую инициативу поддержала Верховная Рада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Как отметил Железняк, за назначение Калмыковой проголосовали 256 парламентариев.
Наталья Калмыкова родилась 4 февраля 1982 года в Виннице.
Она училась в бизнес-школе MIM-Kyiv, а также завершила программу Fulbright Research and Development у Университете в американском городе Буффало.
Напомним, на этой неделе в Украине уволили большое количество министров.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, это объясняется необходимостью усилить некоторые направления в правительстве, поскольку осень будет очень важной.
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