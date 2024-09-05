Калмыкову назначили министром по делам ветеранов

Напомним, на этой неделе в Украине уволили большое количество министров.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это объясняется необходимостью усилить некоторые направления в правительстве, поскольку осень будет очень важной.

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