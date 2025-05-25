Каллас закликала до найсильнішого тиску на РФ після масованої атаки на Україну

Атака РФ на Україну 25 травня

Під російським ударом опинилися 13 регіонів - місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару.

За даними МВС, відомо про понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї у Житомирській області. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що цієї ночі РФ випустила рекордну кількість дронів по Україні (298 безпілотників) . До цього рекорд був 273 безпілотники у ніч на 18 травня.

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