Каллас призвала к сильнейшему давлению на РФ после массированной атаки на Украину

"Нам необходимо сильнейшее международное давление на Россию с целью остановить эту войну", - заявила Каллас.

По ее словам, атаки прошлой ночью снова показали стремление России нанести еще больше страданий и уничтожения Украине.

Она также подчеркнула, что особенно больно видеть среди жертв детей.

"Ужасно видеть детей среди невинных жертв, пострадавших и убитых. Мои мысли сегодня с их семьями", - написала глава европейской дипломатии.