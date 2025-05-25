Каллас призвала к сильнейшему давлению на РФ после массированной атаки на Украину

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас отреагировала на ночную массированную атаку РФ по Украине, призвав мировое сообщество усилить давление на Кремль.
Об этом она написала в соцсети X, сообщает РБК-Украина.
"Нам необходимо сильнейшее международное давление на Россию с целью остановить эту войну", - заявила Каллас.
По ее словам, атаки прошлой ночью снова показали стремление России нанести еще больше страданий и уничтожения Украине.
Она также подчеркнула, что особенно больно видеть среди жертв детей.
"Ужасно видеть детей среди невинных жертв, пострадавших и убитых. Мои мысли сегодня с их семьями", - написала глава европейской дипломатии.
Под российским ударом оказались 13 регионов - город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.
Президент Владимир Зеленский уточнил, что сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара.
По данным МВД, известно о более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.
Подробнее о российском обстреле по Украине в материале РБК-Украина.
Стоит добавить, что этой ночью РФ выпустила рекордное количество дронов по Украине (298 беспилотников) . До этого рекорд был 273 беспилотника в ночь на 18 мая.
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