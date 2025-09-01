Каллас вважає, що Трамп "дуже терплячий до Путіна"

"Тиск - єдине, до чого Путін справді ставиться серйозно. Причина, чому він хотів провести зустріч на Алясці, полягала у відтермінуванні загрози санкцій, яка надходила від США. Тож він насправді не хоче санкцій. Якщо оцінити їхній вплив на російську економіку, то видно, що санкції справді працюють", - сказала Каллас.

Вона привітала дипломатичні зусилля Трампа, окремо похваливши вторинні санкції проти торговельних партнерів Росії. Водночас зауважила, що "якби ми всі були жорсткішими до Путіна, то ця війна вже закінчилася б".

"Ми чули, що президент Трамп не дуже терпляча людина. Однак, здається, він дуже терплячий до Путіна", - зазначила глава європейської дипломатії.

Вимоги Путіна віддати йому території України, які не захоплені військовим шляхом, Каллас вважає пасткою.

"Всі починають говорити про те, від чого Україна повинна відмовитися, і кажуть, що, звичайно, Зеленський має вирішувати, від яких територій відмовлятися. Розумієте, це дійсно не враховує суть того, що Росія не зробила жодних поступок доки всі говорять про те, від чого Україна повинна відмовитися", - підкреслила вона.

Каллас додала, що не бачить ознак готовності Росії до справжнього миру. Навпаки, Москва готується до продовження війни проти України.

"Наближається зима, ми бачимо, що вони готують атаки на енергетичну інфраструктуру (України - ред.), щоб завдати якомога більше болю, і тому нам також потрібно готуватися.. Потрібно щонайменше двоє, щоб хотіти миру, й достатньо одного, щоб хотіти війни. І доки Росія все ще хоче війни, миру не буде", - зазначила Каллас.