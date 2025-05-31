Каллас відповіла Гегсету на критику ЄС: жорстка любов краще, ніж її відсутність

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас відповіла на критику Європи з боку очільника Пентагону Піта Гегсета. Вона вважає, що між США та Європою все ж є "любов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каллас, яку цитує Politico.

"Це все ж любов, тому краще жорстка любов, ніж її відсутність", - сказала Каллас у суботу, 31 травня, на оборонному форумі в Сінгапурі.

Гегсет раніше заявив на Сінгапурській конференції, що США підштовхують союзників в Європі "до більшої відповідальності за власну безпеку - до інвестування у свою оборону".

"Завдяки президенту Трампу вони активізуються", - заявив глава Пентагону, назвавши Польщу та країни Балтії "зразковими союзниками".

Вказуючи на розбіжності всередині Європи щодо військових витрат, Каллас зазначила, що "деякі з нас давно усвідомили, що нам потрібно інвестувати в оборону".