Каллас ответила Хегсету на критику ЕС: жесткая любовь лучше, чем ее отсутствие

Главный дипломат ЕС Кая Каллас ответила на критику Европы со стороны главы Пентагона Пита Хегсета. Она считает, что между США и Европой все же есть "любовь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каллас, которое цитирует Politico .

"Это все же любовь, поэтому лучше жесткая любовь, чем ее отсутствие", - сказала Каллас в субботу, 31 мая, на оборонном форуме в Сингапуре.

Хегсет ранее заявил на Сингапурской конференции, что США подталкивают союзников в Европе "к большей ответственности за собственную безопасность - к инвестированию в свою оборону".

"Благодаря президенту Трампу они активизируются", - заявил глава Пентагона, назвав Польшу и страны Балтии "образцовыми союзниками".

Указывая на разногласия внутри Европы по военных расходах, Каллас отметила, что "некоторые из нас давно осознали, что нам нужно инвестировать в оборону".