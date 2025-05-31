Каллас ответила Хегсету на критику ЕС: жесткая любовь лучше, чем ее отсутствие
Главный дипломат ЕС Кая Каллас ответила на критику Европы со стороны главы Пентагона Пита Хегсета. Она считает, что между США и Европой все же есть "любовь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каллас, которое цитирует Politico.
"Это все же любовь, поэтому лучше жесткая любовь, чем ее отсутствие", - сказала Каллас в субботу, 31 мая, на оборонном форуме в Сингапуре.
Хегсет ранее заявил на Сингапурской конференции, что США подталкивают союзников в Европе "к большей ответственности за собственную безопасность - к инвестированию в свою оборону".
"Благодаря президенту Трампу они активизируются", - заявил глава Пентагона, назвав Польшу и страны Балтии "образцовыми союзниками".
Указывая на разногласия внутри Европы по военных расходах, Каллас отметила, что "некоторые из нас давно осознали, что нам нужно инвестировать в оборону".
"Европейский Союз изменил направление деятельности и переосмыслил нашу собственную парадигму как мирный проект, подкрепленный жесткой обороной", - подчеркнула она.
Споры Трампа и Европы
Президент США Дональд Трамп еще до победы на выборах обвинял Европу в том, что она меньше тратит денег на помощь Украине, чем США. Также Трамп требует, чтобы европейские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.
Еще один спор между США и Европой возник после Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение и критику среди стран ЕС.
Однако страны ЕС продвинулись в вопросе усиления обороны. Европейский Союз разработал план для перевооружения.
Также страны ЕС согласовали создание фонда на 150 млрд евро. Он даст возможность странам ЕС занимать средства у Брюсселя и тратить их на вооружение через совместные закупки.
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