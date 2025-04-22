Каллас: США мають інструменти для тиску на Росію, але не використовують їх

"Якщо вони зараз відступають, не використавши інструменти, які фактично є в їхніх руках, то у мене виникає велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб дійсно покласти край цій війні?" - заявила вона.

За її словами, Київ і його європейські союзники сподіваються, що Вашингтон займе більш жорстку позицію щодо Москви, перш ніж відмовитися від мирних переговорів.

На її думку, "великоднє перемирʼя", яке оголошував диктатор Володимир Путін, було хитрістю з боку РФ. Таким чином Росія хотіла запобігти тому, щоб Трамп "втратив терпіння" щодо Кремля.

"Вони не дотримувалися перемир'я. Я маю на увазі, що очевидно, що Росія грає в усі ці ігри, тягне час і не дуже хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому вони не демонструють жодних добрих знаків чи доброї волі", – прокоментувала Каллас дії росіян.

Великоднє "перемир'я"

Нагадаємо, ввечері 19 квітня Путін ініціював так зване "припинення вогню", яке було оголошено з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

За даними президента України Володимира Зеленського, Росія посилила обстріли на фронті вранці 20 квітня. Найбільше ворог активізувався на Покровському та Сіверському напрямках фронту.