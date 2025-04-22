Каллас: США имеют инструменты для давления на Россию, но не используют их

"Если они сейчас отступают, не использовав инструменты, которые фактически есть в их руках, то у меня возникает большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?" - заявила она.

По ее словам, Киев и его европейские союзники надеются, что Вашингтон займет более жесткую позицию в отношении Москвы, прежде чем отказаться от мирных переговоров.

По ее мнению, "пасхальное перемирие", которое объявлял диктатор Владимир Путин, было хитростью со стороны РФ. Таким образом Россия хотела предотвратить то, чтобы Трамп "потерял терпение" в отношении Кремля.

"Они не соблюдали перемирие. Я имею в виду, что очевидно, что Россия играет во все эти игры, тянет время и не очень хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому они не демонстрируют никаких добрых знаков или доброй воли", - прокомментировала Каллас действия россиян.

Пасхальное "перемирие"

Напомним, вечером 19 апреля Путин инициировал так называемое "прекращение огня", которое было объявлено с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, Россия усилила обстрелы на фронте утром 20 апреля. Больше всего враг активизировался на Покровском и Северском направлениях фронта.