Каллас спростувала заяву Трампа щодо допомоги Україні

Заява президента США Дональда Трампа про те, що Європа відстає від США в плані допомоги Україні, не відповідає дійсності.
Про це заявила верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Reuters.
Трамп заявив, що Вашингтон зробив більший внесок у допомогу Україні, ніж Європа. Однак Каллас заявила, що найбільший внесок зробила Європа.
"За моїми підрахунками, ми надали Україні понад 134 млрд євро. Це робить нас найбільшим міжнародним донором", - сказав Каллас, відповідаючи на запитання про слова президента США про те, що Європа має платити більше.
Каллас наголосила на важливості того, щоб Європа брала участь у всіх переговорах щодо припинення війни, розпочатої вторгненням Росії в Україну 2022 року.
Як зазначає Reuters, деякі європейські чиновники висловили побоювання, що Трамп може спробувати укласти угоду безпосередньо з Володимиром Путіним.
"Які б переговори або угоди не були між Росією та Україною, це стосується і Європи. Тому "нічого про Європу без Європи" тут теж головне", - сказала вона.
Каллас висловила певний оптимізм з приводу того, що ЄС дійде згоди про збереження санкцій щодо Росії до закінчення терміну їхньої дії наприкінці місяця.
"Я не бачу причин послаблювати або скасовувати санкції зараз", - заявив Каллас.
Угорщина поки відмовилася підтримати продовження санкцій, заявивши, що ЄС має спочатку проконсультуватися з адміністрацією Трампа про майбутнє санкцій щодо Росії.
"Я налаштована оптимістично, тому що ми завжди зрештою досягали єдності та зберігали її дотепер, тому я впевнена, що і цього разу в нас усе вийде", - сказала вона, маючи на увазі попередні обговорення санкцій.
Вона сказала, що чиновники ЄС вивчають, що ще можна зробити з російськими активами, замороженими всередині блоку. Наразі блок використовує прибуток від активів для допомоги Україні, але не використовував самі активи.
Раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що якщо Європейський Союз надасть Україні необхідну підтримку, то це допоможе виграти війну з Росією.