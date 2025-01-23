Каллас опровергла заявление Трампа о помощи Украине

Трамп заявил, что Вашингтон внес больший вклад в помощь Украины, чем Европа. Однако Каллас заявила, что наибольший вклад внесла Европа.

"По моим подсчетам, мы предоставили Украине более 134 млрд евро. Это делает нас крупнейшим международным донором", - сказал Каллас, отвечая на вопрос о словах президента США о том, что Европа должна платить больше.

Каллас отметила важность того, чтобы Европа принимала участие во всех переговорах по прекращению войны, начатой вторжением России в Украину в 2022 году.

Как отмечает Reuters, некоторые европейские чиновники выразили опасения, что Трамп может попытаться заключить сделку напрямую с Владимиром Путиным.

"Какие бы переговоры или соглашения ни были между Россией и Украиной, это касается и Европы. Поэтому "ничего о Европе без Европы" здесь тоже главное", - сказала она.

Продление санкций и российские активы

Каллас выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС придет к соглашению о сохранении санкций в отношении России до истечения срока их действия в конце месяца.

"Я не вижу причин ослаблять или отменять санкции сейчас", - заявил Каллас.

Венгрия пока отказалась поддержать продление санкций, заявив, что ЕС должен сначала проконсультироваться с администрацией Трампа о будущем санкций в отношении России.

"Я настроена оптимистично, потому что мы всегда в конечном итоге достигали единства и сохраняли его до сих пор, поэтому я уверена, что и на этот раз у нас все получится", - сказала она, имея в виду предыдущие обсуждения санкций.

Она сказала, что чиновники ЕС изучают, что еще можно сделать с российскими активами, замороженными внутри блока. В настоящее время блок использует прибыль от активов для помощи Украине, но не использовал сами активы.