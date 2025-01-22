ЄС ризикує пропустити термін продовження санкцій проти Росії через Орбана, - Bloomberg

Європейський Союз зіткнувся з небажанням прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підписати продовження санкцій проти Росії. Санкції мають продовжувати кожні шість місяців, і термін закінчується 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Орбан 21 січня знову обрушився з критикою на режим санкцій блоку, заявивши, що 15 раундів санкцій завдають шкоди економіці Європи. У грудні Орбан сказав, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про продовження.

У перші дні свого перебування при владі Трамп не подав жодних ознак того, що має намір послабити санкції проти Москви, а напередодні заявив, що, найімовірніше, введе додаткові заходи, якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо України.

Продовження санкцій

Посли ЄС зустрінуться кілька разів найближчими днями, щоб з'ясувати, чи зможуть вони просунути продовження, яке до сих пір було звичайними дебатами, але вимагає одноголосної підтримки 27 держав-членів блоку. Кілька дипломатів заявили, що наразі немає плану Б для продовження санкцій, якщо Орбан продовжить їх блокувати.

Якщо дипломати блоку не зможуть домовитися про продовження цього тижня, питання передадуть на розгляд міністрів закордонних справ, які мають зустрітися в Брюсселі 27 січня, сказали джерела, знайомі із ситуацією. Одне з джерел сказало, що блок все ще сподівається врегулювати питання продовження на цьому тижні.

Орбан і раніше погрожував іншими заходами, пов'язаними з Україною, але зрештою відступив.

"Настав час викинути санкції у вікно і створити відносини з росіянами без санкцій", - заявив Орбан 18 січня. "До цього ще далеко", - додав він, - "але нам потрібно над цим працювати".

Новий пакет

Навіть попри те, що відновлення застрягло, ЄС продовжує обговорювати 16-й раунд санкцій, як раніше повідомляв Bloomberg. Більшість цих планів також потребуватимуть підтримки Будапешта.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС слід розглянути можливість введення додаткових санкцій з метою скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв.

"Імпорт російського скрапленого природного газу наразі фактично збільшується, тому є способи, за допомогою яких ми все ще можемо чинити більший тиск на Росію", - сказав він у Давосі під час засідання, присвяченого російській економіці.

Воєнний закон

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, у ЄС розглядають варіанти на випадок вето Угорщини на продовження санкцій проти Москви.

Зокрема, йдеться про 190 млрд євро в депозитарії Euroclear, розташованому в Бельгії. Якщо санкції не продовжать, ці гроші "опиняться в Росії наступного дня", оскільки не буде підстав їх утримувати.

На цей випадок може бути використаний королівський указ часів Другої світової війни (за 1944 рік), який дасть змогу бельгійському королю Філіпу I блокувати передання з країни заморожених активів Росії.