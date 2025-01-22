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Каллас впевнена, що Україна може виграти війну з допомогою ЄС

Середа 22 січня 2025 12:08
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Каллас впевнена, що Україна може виграти війну з допомогою ЄС Фото: Кая Каллас (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Наталія Кава

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас впевнена, що якщо Європейський Союз надасть Україні необхідну підтримку, то це допоможе виграти війну з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона заявила на щорічній конференції оборонного агентства ЄС.

Під час виступу Каллас нагадала, що Європейський Союз вже виділив Україні 134 млрд євро. З яких 50 млрд євро направлено на озброєння, а кількість українських солдатів, підготовлених країнами ЄС, досягне 75 тисяч до кінця січня.

Вона також розповіла, що ЄС працює над 16-м пакетом санкцій проти Росії, та заявила, що хоче розглянути більше використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

"Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну", - сказала Каллас.

На її думку, єдина мова, якою говорить російський диктатор Володимир Путін, є мова сили і ЄС має силу, а сукупно економіка країн-членів ЄС у 17 разів більше за російську.

Вона сказала, що ЄС повинен показати Путіну, що той програє, і "зупинити його перед тим, які він нападе на когось із нас".

Допомога від ЄС

Раніше верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель також заявляв, що ЄС наближається до виконання обіцянки щодо постачання Україні артилерійських снарядів на рік. Постачання майже досягли цієї позначки.

Він також заявив, що Європейський союз буде дипломатично тиснути на КНДР за відправку військових на війну в Україну.

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