Каллас впевнена, що Україна може виграти війну з допомогою ЄС

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас впевнена, що якщо Європейський Союз надасть Україні необхідну підтримку, то це допоможе виграти війну з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона заявила на щорічній конференції оборонного агентства ЄС.

Під час виступу Каллас нагадала, що Європейський Союз вже виділив Україні 134 млрд євро. З яких 50 млрд євро направлено на озброєння, а кількість українських солдатів, підготовлених країнами ЄС, досягне 75 тисяч до кінця січня.

Вона також розповіла, що ЄС працює над 16-м пакетом санкцій проти Росії, та заявила, що хоче розглянути більше використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

"Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну", - сказала Каллас.

На її думку, єдина мова, якою говорить російський диктатор Володимир Путін, є мова сили і ЄС має силу, а сукупно економіка країн-членів ЄС у 17 разів більше за російську.

Вона сказала, що ЄС повинен показати Путіну, що той програє, і "зупинити його перед тим, які він нападе на когось із нас".