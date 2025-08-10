Каллас скликає міністрів країн ЄС напередодні зустрічі Трампа і Путіна

У коментарі агентству Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою про припинення війни в Україні має включати Київ і Брюссель.

"У США є можливість змусити Росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС, оскільки це питання безпеки України і всієї Європи", - говорить вона.

Також глава дипломатії ЄС додала, що в понеділок скличе зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу для обговорення подальших кроків.

Вона зазначила, що "в міру того, як ми працюємо над досягненням стійкого і справедливого миру, міжнародне право зрозуміле: всі тимчасово окуповані території належать Україні".

"Угода не повинна стати плацдармом для подальшої агресії Росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи", - додала Каллас.

Крім того, глава дипломатії ЄС повідомила, що міністри обговорять ситуацію в Секторі Газа.