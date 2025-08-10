Каллас скликає міністрів країн ЄС напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас уже на завтра скликає зустріч голів МЗС країн Євросоюзу у зв'язку із самітом Росії та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У коментарі агентству Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою про припинення війни в Україні має включати Київ і Брюссель.
"У США є можливість змусити Росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС, оскільки це питання безпеки України і всієї Європи", - говорить вона.
Також глава дипломатії ЄС додала, що в понеділок скличе зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу для обговорення подальших кроків.
Вона зазначила, що "в міру того, як ми працюємо над досягненням стійкого і справедливого миру, міжнародне право зрозуміле: всі тимчасово окуповані території належать Україні".
"Угода не повинна стати плацдармом для подальшої агресії Росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи", - додала Каллас.
Крім того, глава дипломатії ЄС повідомила, що міністри обговорять ситуацію в Секторі Газа.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував на 15 серпня зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, яка відбудеться в американському штаті Аляска.
Однією з тем переговорів буде війна в Україні. Варто зазначити, що напередодні анонсу зустрічі, Трамп заявив журналістам, що між Україною і РФ може бути "обмін територіями".
Уже вранці 9 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території російським окупантам, додавши, що відповідь на територіальне питання є в Конституції.
Також зазначимо, що вчора у Британії відбулася зустріч представників США, Європи та України, щоб узгодити спільні позиції перед самітом Трампа і Путіна.
Вночі з'явилася спільна заява глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і лідерів ЄС, де було сказано, що переговори можуть відбуватися тільки за умови припинення вогню або ослаблення інтенсивності бойових дій.
Детальніше про заяву лідерів ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.