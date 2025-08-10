Каллас созывает министров стран ЕС накануне встречи Трампа и Путина

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уже на завтра созывает встречу глав МИД стран Евросоюза в связи с саммитом России и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В комментарии агентству Каллас заявила, что любая сделка между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны в Украине должна включать Киев и Брюссель.
"У США есть возможность заставить Россию вести серьёзные переговоры. Любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы", - говорит она.
Также глава дипломатии ЕС добавила, что в понедельник созовет встречу министров иностранных дел стран Евросоюза для обсуждения дальнейших шагов.
Она отметила, что "по мере того, как мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право ясно: все временно оккупированные территории принадлежат Украине".
"Сделка не должна стать плацдармом для дальнейшей агрессии России против Украины, трансатлантического альянса и Европы", - добавила Каллас.
Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщила, что министры обсудят ситуацию в Секторе Газа.
Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал на 15 августа встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, которая пройдет в американском штате Аляска.
Одной из тем переговоров будет война в Украине. Стоит отметить, что накануне анонса встречи, Трамп заявил журналистам, что между Украиной и РФ может быть "обмен территориями".
Уже утром 9 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам, добавив, что ответ на территориальный вопрос есть в Конституции.
Также отметим, что вчера в Британии состоялась встреча представителей США, Европы и Украины, чтобы согласовать общие позиции перед саммитом Трампа и Путина.
Ночью появилось совместное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров ЕС, где было сказано, что переговоры могут происходить только при условии прекращения огня или ослабления интенсивности боевых действий.
Подробнее о заявлении лидеров ЕС - читайте в материале РБК-Украина.