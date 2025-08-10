Каллас созывает министров стран ЕС накануне встречи Трампа и Путина

В комментарии агентству Каллас заявила, что любая сделка между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны в Украине должна включать Киев и Брюссель.

"У США есть возможность заставить Россию вести серьёзные переговоры. Любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы", - говорит она.

Также глава дипломатии ЕС добавила, что в понедельник созовет встречу министров иностранных дел стран Евросоюза для обсуждения дальнейших шагов.

Она отметила, что "по мере того, как мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право ясно: все временно оккупированные территории принадлежат Украине".

"Сделка не должна стать плацдармом для дальнейшей агрессии России против Украины, трансатлантического альянса и Европы", - добавила Каллас.

Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщила, что министры обсудят ситуацию в Секторе Газа.