Каллас скликає міністрів країн ЄС напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Неділя 10 серпня 2025 17:06
Каллас скликає міністрів країн ЄС напередодні зустрічі Трампа і Путіна Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас уже на завтра скликає зустріч голів МЗС країн Євросоюзу у зв'язку із самітом Росії та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У коментарі агентству Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою про припинення війни в Україні має включати Київ і Брюссель.

"У США є можливість змусити Росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС, оскільки це питання безпеки України і всієї Європи", - говорить вона.

Також глава дипломатії ЄС додала, що в понеділок скличе зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу для обговорення подальших кроків.

Вона зазначила, що "в міру того, як ми працюємо над досягненням стійкого і справедливого миру, міжнародне право зрозуміле: всі тимчасово окуповані території належать Україні".

"Угода не повинна стати плацдармом для подальшої агресії Росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи", - додала Каллас.

Крім того, глава дипломатії ЄС повідомила, що міністри обговорять ситуацію в Секторі Газа.

Що передувало

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував на 15 серпня зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, яка відбудеться в американському штаті Аляска.

Однією з тем переговорів буде війна в Україні. Варто зазначити, що напередодні анонсу зустрічі, Трамп заявив журналістам, що між Україною і РФ може бути "обмін територіями".

Уже вранці 9 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території російським окупантам, додавши, що відповідь на територіальне питання є в Конституції.

Також зазначимо, що вчора у Британії відбулася зустріч представників США, Європи та України, щоб узгодити спільні позиції перед самітом Трампа і Путіна.

Вночі з'явилася спільна заява глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і лідерів ЄС, де було сказано, що переговори можуть відбуватися тільки за умови припинення вогню або ослаблення інтенсивності бойових дій.

Детальніше про заяву лідерів ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

