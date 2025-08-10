ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Каллас созывает министров стран ЕС накануне встречи Трампа и Путина

Воскресенье 10 августа 2025 17:06
UA EN RU
Каллас созывает министров стран ЕС накануне встречи Трампа и Путина Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уже на завтра созывает встречу глав МИД стран Евросоюза в связи с саммитом России и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В комментарии агентству Каллас заявила, что любая сделка между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны в Украине должна включать Киев и Брюссель.

"У США есть возможность заставить Россию вести серьёзные переговоры. Любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы", - говорит она.

Также глава дипломатии ЕС добавила, что в понедельник созовет встречу министров иностранных дел стран Евросоюза для обсуждения дальнейших шагов.

Она отметила, что "по мере того, как мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право ясно: все временно оккупированные территории принадлежат Украине".

"Сделка не должна стать плацдармом для дальнейшей агрессии России против Украины, трансатлантического альянса и Европы", - добавила Каллас.

Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщила, что министры обсудят ситуацию в Секторе Газа.

Что предшествовало

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал на 15 августа встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, которая пройдет в американском штате Аляска.

Одной из тем переговоров будет война в Украине. Стоит отметить, что накануне анонса встречи, Трамп заявил журналистам, что между Украиной и РФ может быть "обмен территориями".

Уже утром 9 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам, добавив, что ответ на территориальный вопрос есть в Конституции.

Также отметим, что вчера в Британии состоялась встреча представителей США, Европы и Украины, чтобы согласовать общие позиции перед саммитом Трампа и Путина.

Ночью появилось совместное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров ЕС, где было сказано, что переговоры могут происходить только при условии прекращения огня или ослабления интенсивности боевых действий.

Подробнее о заявлении лидеров ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Трампа и Путина Война в Украине Евросоюз
Новости
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН