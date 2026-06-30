Каллас розповіла, що робитиме Європа для зміцнення обороноздатності

Зміцнення оборонних спроможностей без дублювання функцій НАТО - ось головна мета Європи та те, чим вона займається, коли загроза відчувається осоливо гостро.

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

За словами Каллас, головною метою Європ наразі є зміцнення обороноздатності Європи без дублювання функцій Північноатлантичного альянсу. Вона наголосила, що Брюссель постійно підтримує тісну взаємодію з НАТО, аби уникнути створення паралельних структур.

Водночас очільниця дипломатії ЄС відкинула ідею створення єдиної європейської армії. Вона пояснила, що кожна країна-член має власні збройні сили, які вже є складовою системи колективної оборони НАТО.

На її думку, пріоритетом для Євросоюзу мають бути збільшення інвестицій в оборону, розвиток оборонної промисловості та спільні закупівлі військової продукції, що дозволить ефективніше зміцнювати безпеку континенту.

Каллас також підкреслила, що посилення європейської оборони має доповнювати НАТО, а не замінювати Альянс. За її словами, саме такий підхід забезпечить зміцнення європейської складової колективної безпеки.