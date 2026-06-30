Каллас розповіла, що робитиме Європа для зміцнення обороноздатності
Зміцнення оборонних спроможностей без дублювання функцій НАТО - ось головна мета Європи та те, чим вона займається, коли загроза відчувається осоливо гостро.
Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
За словами Каллас, головною метою Європ наразі є зміцнення обороноздатності Європи без дублювання функцій Північноатлантичного альянсу. Вона наголосила, що Брюссель постійно підтримує тісну взаємодію з НАТО, аби уникнути створення паралельних структур.
Водночас очільниця дипломатії ЄС відкинула ідею створення єдиної європейської армії. Вона пояснила, що кожна країна-член має власні збройні сили, які вже є складовою системи колективної оборони НАТО.
На її думку, пріоритетом для Євросоюзу мають бути збільшення інвестицій в оборону, розвиток оборонної промисловості та спільні закупівлі військової продукції, що дозволить ефективніше зміцнювати безпеку континенту.
Каллас також підкреслила, що посилення європейської оборони має доповнювати НАТО, а не замінювати Альянс. За її словами, саме такий підхід забезпечить зміцнення європейської складової колективної безпеки.
Загроза для Європи
Нагадаємо, що Росія може розпочати обмежену військову операцію проти однієї з країн НАТО після завершення війни в Україні. Москва вже готується до тривалої конфронтації з Європою.
Йдеться про країни Балтії - Литву, Латвію та Естонію. Саме на адресу цих держав глава Кремля озвучував погрози.
Окрім того, інші країни Європи теж готуються до ймовірного вторгнення РФ, яка восени минулого року почала відверті дронові провокації в повітряному просторі НАТО.
США, як відомо, дедалі менше виявляють свою присутноість у Європі, головною причиною чого є відмова низки столиць допомагати президенту Дональду Трампу у кампанії проти Ірану.
Наприклад, за указом Трама з Німеччини було виведено понад 5000 американських військових, що змусило Берлін вдаватися до швидкого реагування і реформи Бундесверу.
Проте варто зазначити, що Європа почала говорити про більшу самостійність та плани покладатися лише на свої сили (без допомоги Вашингтона - ред.), ще минулого року, оскільки були й інші прецеденти, коли Трамп натякав на скорочення своєї допомоги.
Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте відвідував Вашингтон, щоб примирити НАТО та Трампа, але великих зрушень не відбулося. Країни Європи продовжують прагнути витрат у розмірі 5% ВВП на рік на оборону, що зажадав голова Білого дому.