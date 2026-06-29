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Удар по НАТО після війни в Україні: у Нідерландах оцінили ймовірність нападу РФ

20:32 29.06.2026 Пн
2 хв
Наразі ЄС перебуває у "сірій зоні"
aimg Валерій Ульяненко
Удар по НАТО після війни в Україні: у Нідерландах оцінили ймовірність нападу РФ Фото: російські окупанти (Getty Images)
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Росія може розпочати обмежену військову операцію проти однієї з країн НАТО після завершення війни в Україні. Москва вже готується до тривалої конфронтації з Європою.

Про це заявило Міністерство оборони Нідерландів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NU.nl.

За даними розвідувальних служб, Європа наразі перебуває у "сірій зоні" між війною та миром. У найгіршому випадку Кремль може наважитися на обмежені військові дії проти члена Північноатлантичного альянсу одразу після закінчення бойових дій в Україні.

Через такі ризики уряд Нідерландів планує поетапно інвестувати додаткові 20 мільярдів євро в оборонний сектор до 2035 року. Це дозволить країні досягти стандарту НАТО та витрачати на оборону 3,5% від свого ВВП.

Ставка на безпілотні системи

Досвід війни в Україні продемонстрував, що більшість жертв під час бойових дій наразі спричиняють удари безпілотників. З огляду на це оборонне відомство Нідерландів вирішило суттєво посилити інвестиції у дрони та інші безпілотні технології.

Згідно з його планом, вже протягом наступних п'яти років більше ніж половина оперативних результатів армії країни має досягатися саме за допомогою безпілотних систем.

Нагадаємо, Міноборони Литви заявило, що наразі немає жодних ознак того, що Росія готується до повномасштабного нападу на країни Балтії. Водночас воно визнало, що рівень загрози диверсій залишається високим.

Нещодавно The Guardian писало про плани країни-агресорки влаштувати провокації проти НАТО найближчим часом. Згідно з даними розвідки, Москва прагне перевірити готовність Вашингтона захищати найменших членів блоку, зокрема країни Балтії або Польщу.

Польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що ситуація є дуже нестабільною і в найближчі місяці можуть відбутися різні види ескалації.

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