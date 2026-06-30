Каллас рассказала, что будет делать Европа для укрепления обороноспособности

Укрепление оборонных возможностей без дублирования функций НАТО – вот главная цель Европы и то, чем она занимается, когда угроза ощущается особенно остро.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

По словам Каллас, главной целью Европы в настоящее время является укрепление обороноспособности Европы без дублирования функций Североатлантического альянса. Она подчеркнула, что Брюссель постоянно поддерживает тесное взаимодействие с НАТО во избежание создания параллельных структур.

В то же время глава дипломатии ЕС отвергла идею создания единой европейской армии. Она пояснила, что каждая страна-член имеет свои вооруженные силы, которые уже являются частью системы коллективной обороны НАТО.

По ее мнению, приоритетом для Евросоюза должно быть увеличение инвестиций в оборону, развитие оборонной промышленности и совместные закупки военной продукции, что позволит более эффективно укреплять безопасность континента.

Каллас также подчеркнула, что усиление европейской обороны должно дополнять НАТО, а не заменять Альянс. По ее словам, именно такой подход обеспечит укрепление европейской составляющей коллективной безопасности.