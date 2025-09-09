Каллас передала послання Путіну: війну проти України не виграти

"Росія не зламала рішучість України. Вона не зламала і нашу", - сказала вона.

Каллас нагадала, що на вихідних Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку на Україну.

"У Путіна нульовий інтерес до миру. І він не зупинить війну, поки його не змусять", - сказала вона.

Каллас заявила, що послання до Росії залишається ясним: вона не зможе перемогти у війні. За її словами, Москві слід піти з поля бою і почати переговори з Україною. Вона також підкреслила, що після встановлення миру не можна допустити нового переозброєння Росії.

Каллас оголосила про підготовку 19-го пакету санкцій проти Росії та наголосила на масштабній підтримці України з боку ЄС, загальна сума якої з початку повномасштабного вторгнення 2022 року перевищила 169 млрд євро. При цьому військова допомога Києву сягнула 63 млрд євро.

За її словами, ЄС виконав 80% від цільового показника в 2 млн снарядів і прагнемо до 100% до жовтня.