UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Каллас передала послання Путіну: війну проти України не виграти

Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Володимира Путіна нульовий інтерес до миру, і він посилює атаки проти України. Але Росія не зможе перемогти у війні.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Європарламенті.

"Росія не зламала рішучість України. Вона не зламала і нашу", - сказала вона.

Каллас нагадала, що на вихідних Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку на Україну.

"У Путіна нульовий інтерес до миру. І він не зупинить війну, поки його не змусять", - сказала вона.

Каллас заявила, що послання до Росії залишається ясним: вона не зможе перемогти у війні. За її словами, Москві слід піти з поля бою і почати переговори з Україною. Вона також підкреслила, що після встановлення миру не можна допустити нового переозброєння Росії.

Каллас оголосила про підготовку 19-го пакету санкцій проти Росії та наголосила на масштабній підтримці України з боку ЄС, загальна сума якої з початку повномасштабного вторгнення 2022 року перевищила 169 млрд євро. При цьому військова допомога Києву сягнула 63 млрд євро.

За її словами, ЄС виконав 80% від цільового показника в 2 млн снарядів і прагнемо до 100% до жовтня.

 

Раніше Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп "дуже терплячий" до Володимира Путіна.

Каллас також заявляла, що в 19-му пакеті санкцій проти РФ розглядають кілька варіантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні