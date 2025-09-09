Каллас передала послание Путину: войну против Украины не выиграть

"Россия не сломила решимость Украины. Она не сломила и нашу", - сказала она.

Каллас напомнила, что на выходных Россия совершила самую масштабную воздушную атаку на Украину.

"У Путина нулевой интерес к миру. И он не остановит войну, пока его не заставят", - сказала вона.

Каллас заявила, что послание к России остается ясным: она не сможет победить в войне. По ее словам, Москве следует уйти с поля боя и начать переговоры с Украиной. Она также подчеркнула, что после установления мира нельзя допустить нового перевооружения России.

Каллас объявила о подготовке 19-м пакета санкций против России и подчеркнула масштабную поддержку Украины со стороны ЕС, общая сумма которой с начала полномасштабного вторжения в 2022 году превысила 169 млрд евро. При этом военная помощь Киеву достигла 63 млрд евро.

По ее словам, ЕС выполнил 80% от целевого показателя в 2 млн снарядов и стремимся к 100% к октябрю.