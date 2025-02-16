Каллас на екстреній зустрічі в Мюнхені анонсувала нові ініціативи щодо України
Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України. Вона підкреслила, що Європа єдина в підтримці країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter (Х).
За її словами, завершуючи Мюнхенську безпекову конференцію 2025, міністри закордонних справ країн ЄС, які все ще перебувають у Мюнхені, провели "хорошу дискусію".
"Європа єдина в підтримці України та зміцненні нашої власної оборони. Найближчим часом ми виступимо з новими ініціативами, щоб просунути це (ініціативи, - ред) уперед", - зазначила вона.
Міністри закордонних справ країн ЄС провели дискусію в Мюнхені (x.com/kajakallas)
Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна додав у Х, що є чітке розуміння необхідності подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію і зміцнення обороноздатності Європи.
"Ми продовжуватимемо рухатися вперед", - повторив меседж Каллас він.
Met my fellow #EU foreign ministers & HRVP @kajakallas today @MunSecConf.- Маргус Цахкна (@Tsahkna) 16 лютого 2025 року
Є чітке розуміння необхідності подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію та посилення оборонних можливостей Європи. Ми продовжимо рухатися вперед. pic.twitter.com/iibttDPstu
Мюнхенська конференція з безпеки
У Мюнхені (Німеччина) з 14 по 16 лютого проходить Мюнхенська конференція з безпеки.
Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться на зустріч 16 лютого після заяв озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
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