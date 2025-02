Каллас на экстренной встрече в Мюнхене анонсировала новые инициативы по Украине

По ее словам, завершая Мюнхенскую конференцию по безопасности 2025, министры иностранных дел стран ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене, провели "хорошую дискуссию".

"Европа едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. В ближайшее время мы выступим с новыми инициативами, чтобы продвинуть это (инициативы, - ред) вперед", - отметила она.



Министры иностранных дел стран ЕС провели дискуссию в Мюнхене (x.com/kajakallas)

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна добавил в Х, что есть четкое понимание необходимости дальнейшей поддержки Украины, усиления давления на Россию и укрепления обороноспособности Европы.

"Мы будем продолжать двигаться вперед", - повторил месседж Каллас он.

Met my fellow #EU foreign ministers & HRVP @kajakallas today @MunSecConf.



There’s a clear understanding of the need to further support Ukraine, increase pressure on Russia & bolster Europe’s defence capabilities. We’ll keep on moving forward. pic.twitter.com/iibttDPstu