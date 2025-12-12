Каллас: 210 млрд євро активів РФ залишаться замороженими до репарацій для України

Каллас нагадала, що Євросоюз ухвалив рішення про безстрокове заморожування російських активів.

"Це гарантує, що до 210 мільярдів євро російських коштів залишаться на території ЄС, якщо Росія не виплатить Україні в повному обсязі репарації за заподіяну шкоду", - підкреслила вона.

Голова дипломатії ЄС запевнила, що блок нарощуватиме тиск на Росію доти, доки вона не почне серйозно ставитись до переговорів.

Також, за її словами, засідання Євроради наступного тижня матиме вирішальне значення для забезпечення фінансових потреб України на найближчі роки.